3. Langenfelder Baum-Challenge Hapelrath: 75 Bäume zum Stadtjubiläum

Mitarbeiter des Betriebshofes hatten zuvor die 1,7 Hektar große Wiesenfläche ausgemessen und die Pflanzlöcher gegraben.13 Mitarbeiter waren sogar am Samstag vor Ort, um die Spender mit Rat, Tat und Gerätschaften zu unterstützen. Patrick Sahm, Leiter der Gartenbauabteilung, wies den Spendern jeweils den exakten Standort zu, an dem „ihr“ Baum schon bereit lag. Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Frank Schneider, der später selbst mit Ehefrau und Sohn einen Familienbaum pflanzte, wurde am Baum des Partnerschafts-Komitees die richtige Arbeitsweise demonstriert: Baum in die Grube, drei Pflöcke einrammen, Loch zuschaufeln, Pflöcke und Stamm anbinden, Schild mit Baumbezeichnung und Spender befestigen.

Die fleißigen Betriebshofmitarbeiter waren die nächsten Stunden intensiv beschäftigt und blieben dabei stets freundliche Helfer. Sogar nicht (mehr) operativ tätige Gärtner wie Hans Georg Brandt, inzwischen Bereichsleiter Müll, versuchte absoluten Laien den unfallfreien Gebrauch von Vorschlaghammer und Säge nahe zu bringen.