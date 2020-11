Auch am Mittwoch : Unter den Gleisen nur eine Spur frei

Nur eine Spur ist neben den Prüfern frei – und im Wechsel befahrbar. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Beiderseits der Eisenbahn-Unterführung Solinger Straße/Hardt (L402) hat sich am Dienstag der Verkehr gestaut. Und das wird auch am Mittwoch, 18. November, so sein.

Von 8.30 bis 16 Uhr setzt der Landesbetrieb Straßen-NRW die Untersuchung des Brückenbauwerks und dessen Wänden fort. Für die stadtein- und stadtauswärts fahrenden Autos steht wie am Dienstag nur eine gemeinsame Fahrspur bereit. Baustellenampeln regeln wechselweise die Einfahrt. Nach Angaben von Straßen-NRW-Sprecher Jochen Müller handelt es sich um eine Routineuntersuchung von Details – „ergänzend zu einer im Oktober erfolgten Prüfung“.

(mei)