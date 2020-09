Langenfeld Erste Großveranstaltung : Stadthalle probt Kulturevents mit Corona

Dirigent Roman Salytov freute sich, endlich wieder in größerer Besetzung ein Sinfoniekonzert geben zu können. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die erste Veranstaltung im Schauplatz war ein Konzert mit dem Sinfonischen Orchester Bergisch Gladbach. Die Stuhlreihen stehen jetzt weiter auseinander und bieten viel Beinfreiheit.

Erstmals seit dem Corona-Lockdown öffnete die Stadthalle (Schauplatz) am Sonntag für ein Konzert des Sinfonischen Orchesters Bergisch Gladbach wieder seine Pforten. Die erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen mit Mund-Nasen-Masken und dokumentierter Einlasskontrolle waren für die 116 Gäste der ausverkauften Veranstaltung kein Problem. Sie freuten sich – ebenso wie das Orchester – endlich wieder auf einen kulturellen Hochgenuss.

Sperrangelweit standen die Türen zum Schauplatz offen. Nicht etwa aufgrund des spätsommerlichen Wetters, sondern aus Infektionsschutzgründen: Die Türgriffe werden weniger angefasst und das Foyer ist gut durchlüftet. Am Eingang empfingen drei junge Damen die ankommenden Gäste und lotsten sie an den nächsten freien Stehtisch, wo die Kontaktdaten – Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Sitzplatznummer – für den Fall einer Infektion hinterlegt werden mussten. Eine Mitarbeiterin achtete dabei penibel darauf, dass die Daten der anderen Gäste auf der Liste abgedeckt waren. „Danke“, verabschiedete sich die junge Frau. „Bitte noch die Hände desinfizieren. Viel Spaß und einen schönen Abend.“