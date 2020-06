Langenfeld : Bürger, spendet Lampenschirme

Langenfeld In der Stadtbibliothek soll aus den Glaskörpern eine Lichtinstallation entstehen. Wer ein passendes Objekt hat und es spenden möchte, kann die Lampe noch bis zu den Sommerferien (26. Juni) in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131, abgeben.

(elm) Die Stadtbibliothek Langenfeld wird zurzeit umfassend saniert und neu eingerichtet. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, so dass diese schon im Herbst vom aktuellen Ausweich-Quartier in der Stadtpassage, Hauptstraße 116, zurück in die dann neu gestalteten Räume ziehen kann. Auf dem Weg dorthin können alle Langenfelder, die im Besitz von ausgedienten, aber immer noch formschönen Glaslampen sind, mit ihrer persönlichen Spende aktiv an der Umgestaltung der Bibliothek mitwirken. Denn im Zuge der Arbeiten wird auch die Beleuchtung komplett erneuert. In der Mitte der Bibliothek gibt es einen Luftraum, der sich über alle Etagen erstreckt. Für die Beleuchtung dieses Luftraums haben sich die Architekten etwas ganz Besonderes ausgedacht. Von der Decke herab sollen Lampen mit Glasschirmen in den verschiedenen Höhen die Bibliothek erhellen. Gesucht werden Lampenschirme aus Glas oder Glaskugelleuchten. „Benötigt wird nur der Lampenschirm, da die Technik neu installiert wird. Die Farbe und die Größe des Glaskörpers sind egal“, so die Leiterin der Stadtbibliothek, Marina Seuser. Hauptsache es sei Glas. Die Designer würden sich sehr freuen, wenn sie aus zahlreiche Lampenschirmspenden eine Auswahl treffen könnten.