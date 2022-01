Langenfeld Corona und Einzelhandel : Lieferdienste profitieren von Omikron

Langenfeld REWE, Picnic und Flaschenpost liefern Lebensmittel und Getränke kontaktlos bis an die Haustür. Die Nachfrage verläuft - wie die Pandemie - in Wellen. Bei Picnic müssen Neukunden etwas Geduld mitbringen.

Bereits im Herbst 2019 gingen im Südkreis Mettmann zwei Lebensmittel-Lieferdienste an den Start. Rewe und Picnic (Edeka-Gruppe) boten die verlockende Möglichkeit, vom häuslichen Sofa aus mit ein paar Klicks einzukaufen. Ladenöffnungszeiten, knappe Parkplätze, Warteschlangen an der Kasse oder die Schlepperei von Getränkekisten waren keine Themen mehr.

Die örtlichen Edeka-Händler oder der Lebensmittel-Vollsortimenter Kaufland an der Langenfelder Rheindorfer Straße oder in der Friedrichstraße in Monheim bieten keine Online-Lieferung an.

Als im Frühjahr 2020 die Corona-Schutzverordnungen das Einkaufen erschwerten, begann auch bei Rewe in Berghausen der große Ansturm. „Die Nachfrage stieg in der ersten Welle deutlich“, erinnert sich Rene Ludwig, der mit Rene Dreschmann den Rewe-Markt führt. Trotz erweitertem Lieferzeitfenster – von 7 bis 22 Uhr – gab es Kapazitätsprobleme. Grundsätzlich ist alles lieferbar, auch die wöchentlich wechselnden Angebote im Markt. Problematisch sind nach wie vor wechselnde saisonale Produkte (Obst, Gemüse), weil beim Online-Verkauf alle Infos zu Herkunft, Inhaltsstoffen und anderem detailliert beschrieben werden müssen. „Heute haben wir niederländische Tomaten, morgen bieten wir deutsche an“, nennt Ludwig ein Beispiel. Im Laden reicht der Austausch des entsprechenden Preisschildes.

Bei Picnic, einem ursprünglich niederländischen Unternehmen, das seit 2018 in Deutschland überwiegend Edeka-Produkte anbietet, muss der Kunde zunächst die Picnic-App herunterladen, um „einkaufen“ zu können. Der Südkreis Mettmann wird von Düsseldorf bedient, wo Picnic in der Eichsfelderstraße eine 1.100 Quadratmeter große Halle nutzt. Auch hier „bucht“ der Kunde – wenn er tatsächlich angemeldet ist – zunächst das Zeitfenster, die Lieferung der bestellten Waren erfolgt durch einen Fahrer mit Maske und völlig kontaktlos.

Erst während der Corona-Pandemie ging zusätzlich „Flaschenpost“ an den Markt. Die junge Firma bringt vom Standort am Langenfelder Winkelsweg neben Getränken aller Art auch viele Lebensmittel an die Haustür. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro ist die Lieferung kostenlos. Die Flaschenpost-Garantie „Lieferung innerhalb von 120 Minuten“ wird „in diesen Zeiten schon mal auf 180 Minuten ausgedehnt“, nennt Sabine Angelkorte von der Presseabteilung in Münster die Folgen der aktuell weiter zunehmenden Nachfrage. Wer nicht auf kurzen Fristen fixiert ist, findet in der Regel schnell einen Termin für die Folgetage, geliefert wird zwischen 8 und 21 Uhr. Für das Liefergebiet 40764 können sich noch immer Kunden über die Homepage anmelden. Bei der Lieferung gelten strengen Hygiene-Regeln, kontaktlose Lieferung einschließlich Bezahlen und Leergutrückgabe.