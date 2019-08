Mitmachen : In der Jugendkunstschule wird’s herbstlich

In der Jugendkunstschule wird’s herbstlich

Saisonale Dekoration entsteht in den Laubsäge-Kursen der Jugendkunstschule Langenfeld. Foto: Bärbel Arndt

Langenfeld Das am 7. September startende Semester bietet neben kreativen auch Bewegungsangebote.

Das neue Programmheft der Jugendkunstschule Langenfeld ist da. „Es gibt viel Neues zu entdecken, denn neben den klassischen Kunstkursen stehen dieses Mal auch Bewegungsangebote auf der Agenda“, sagt Hannah Pies von der Volkshochschule, der die Jugendkunstschule zugeordnet ist. Semesterbeginn ist am 7. September.

Auf mehr als 40 Seiten finden sich allerhand Kurse und Workshops für junge Kunstinteressierte bis 18 Jahre. So dürfen sich beim Orientalischen Tanz für mehrere Generationen (9. und 23. November, Kurs-Nr. I7108 und I7120) Mütter und Töchter, Väter und Söhne, Großeltern und Enkel ab sechs ausgelassen zur Musik aus 1001 Nacht bewegen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn die Freude an Bewegung steht im Vordergrund. Ganz nebenbei entwickeln die Teilnehmer eine gute Körperhaltung, ein gesundes Körpergefühl und stärken ihr Selbstwertgefühl.

Wo Das JuKu-Heft für das zweite Halbjahr liegt im Rathaus, dem Kulturzentrum, der Bibliothek und an weiteren bekannten Orten in der Stadt aus. Online ist es unter www.vhs-langenfeld.de als Flipbook verfügbar.

Passend zum diesjährigen Ländermotto „Frankreich“ lernen Kinder zwischen sechs und zwölf in der Mosaikwerkstatt: Stein auf Stein (14. bis 17. Oktober, Kurs-Nr. I7504) die Technik kennen, die unter anderem von der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle eindrucksvoll praktiziert wurde. Ebenfalls neu im Programm ist der Workshop Pap Art (28. September, Kurs-Nr. I7105), in dem die sechs- bis zehnjährigen Teilnehmer 3D-Kunstwerke aus Pappe und Acrylfarbe gestalten. Dabei werden selbstkreierte Figuren aus Pappe ausgeschnitten und mit großen oder kleinen Klötzchen dahinter zu einem wortwörtlich herausragenden Bild zusammengestellt.

Wer statt Farben, Schere und Kleber lieber Textilien in der Hand hat, der kommt in Wir filzen einen kleinen Teppich (22. September, Kurs-Nr. I7103) und Wir filzen einen Nikolausstiefel (1. Dezember, Kurs-Nr. I7115) auf seine Kosten. Beides für Kinder zwischen sieben und zwölf. Alternativ dürfen sich alle Sieben- bis Zwölfjährigen in den Workshops Kuscheltier nähen (17. November, Kurs-Nr. I7110) und Ich nähe mir einen Pinguin (30. Dezember, Kurs-Nr. I7706) Nadel und Faden schnappen, um damit ganz individuelle, kuschelige Freunde anzufertigen.