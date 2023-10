Langenfeld MaMaSano informiert über Stillen am Arbeitsplatz

Langenfeld · (mmo) Die Weltstillwoche steht in diesem Jahr unter dem Motto „Stillen am Arbeitsplatz“. Ein Thema, das viele ganz unterschiedliche Facetten hat. Am Donnerstag, 5. Oktober, informieren in der Elternschule am Martinus-Krankenhaus vier Fach-Frauen über die unterschiedlichen Aspekte.

04.10.2023, 15:32 Uhr

Diese Woche begeht die WHO die Weltstillwoche. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Martin Mönikes

Eine Vertreterin des Jobcenters, eine angehende Juristin, eine Kita-Leiterin und eine Kinder- und Säuglingskrankenschwester sind auch auf die Fragen der werdenden Mütter vorbereitet. Es geht unter anderem um Arbeitsrecht, die Eingewöhnung in den Kindergarten oder die Wertigkeit und optimale Aufbewahrung von Muttermilch. Der Kooperationspartner der Elternschule, MaMaSano, berät zeitgleich zum Milchpumpenverleih. Mit Kaffee, Kuchen, Kinderschminken und einer Tombola ist ein passender Rahmen vorbereitet.

