Komplettumbau der Stadtbibliothek in Langenfeld : In der Bibliothek wächst Superregal

In der Stadtbibliothek wächst das neue Superregal in die Höhe. Es soll einzelne Funktionsbereiche voneinander trennen. Foto: Stadt Langenfeld/Andreas Voss

Langenfeld Mitte September sollen die für 1,9 Millionen Euro umgebauten Räume fertig sein. Das hohe Regal zieht sich durch das gesamte Erdgeschoss und trennt den Jugendbereich vom Lesecafé.

(mei) In der seit März wegen eines Komplettumbaus geschlossenen Stadtbibliothek geht es jetzt buchstäblich aufwärts. „Neben den festen Wandregalen wächst das Superregal in die Höhe“, berichtet Bibliotheksleiterin Martina Seuser. Der von der Stadt für den mit 1,9 Millionen Euro veranschlagten Umbau beauftragte Architekt und Designer Aat Vos setzt nach ihren Worten „diese Art von hohen Regalen gerne ein, um einzelne Funktionsbereiche in der Bibliothek zu trennen“. Dies ist auch so bei den umgestalteten Räumen im Kulturzentrum an der Hauptstraße 131, die Mitte September eröffnet werden sollen.