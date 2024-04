Langenfeld Modekonsum auf die ressourcenschonende Art

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sich auch Sachen angucken, die sie sich im Laden nicht gewürdigt hätten“, hat Laura (33) aus dem Organisations-Team beobachtet. „Die Kleidung einfach wegzuwerfen wäre schade. Ich gebe die Sachen aber auch ungerne in die Altkleidersammlung, weil die in Afrika sehr teuer verkauft werden. Da ist die Tauschbörse eine gute Lösung“, sagt Marthe (56). Was sie ein bisschen vermisst, ist Herrenkleidung. „Wir haben dieses Mal besonders wenig Herrenkleidung bekommen“, bestätigt Mitorganisatorin Laura. „Dafür ist es heute sehr altersgemischt“, erklärt ihre Kollegin Eva (45). Die Vorstellung, dass junge Leute Sachen von älteren tragen und andersherum, gefällt den beiden sehr gut. Was die Börsen von Flohmärkten unterscheide sei, „der Konsumgedanke nicht so im Vordergrund steht. Auf einen Flohmarkt geht man doch vor allem, um Geld auszugeben. Hier tausche ich eine Sache gegen eine andere“, sagt Theresa.