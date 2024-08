In Langenfeld In diesen Schulen wird in den Ferien renoviert und umgebaut

Die Zeiten, in denen die Schulferien genutzt wurden, um in oder an den Schulen wichtige Neu-, Umbau- oder Renovierungsarbeiten in Angriff zu nehmen, sind zwar nicht vorbei, aber die Arbeiten sind „weniger spektakulär“, wie die Referatsleiterin des Gebäudemanagements der Stadt Langenfeld, Christiana Schwarz erklärt. Als gelernte Architektin war sie selbst jahrelang auf den Baustellen der Stadt unterwegs. Jetzt hat sie den Überblick. Für 2024 hat die Stadt fast sieben Millionen Euro für dringend nötige Bauarbeiten an Schulen und Kitas eingeplant. „Die Baumaßnahmen“, sagt sie, „laufen über das ganze Jahr“, aber einige eben auch in den Ferien.