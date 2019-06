Einsatz : In Berghausen brennen Schuppen und Garage

Langenfeld Die Feuerwehr bringt ein Auto und Gasflaschen in Sicherheit.

Die Langenfelder Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einem Brand am Mühlenweg in der Nähe des S-Bahnhofs Berghausen gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 8.15 Uhr stellte sich heraus, dass ein Schuppen und eine angrenzende Garage mit starker Rauchentwicklung brannten. Den Feuerwehrleuten gelang es nach eigenen Angaben, ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren angrenzenden Garagen zu verhindern. Gasflaschen und ein Fahrzeug wurden in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Brandursache steht noch nicht fest.