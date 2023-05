Historisches Stadtbild Impressionen: Langenfeld in den 60er-Jahren

Die fünf jungen Mitarbeiter des Autohauses Marleaux scheinen einem James-Dean-Film entsprungen zu sein. Das waren die 60er. Cool und lässig. Und Esso packte laut Werbung noch den Tiger in den Tank. Es herrschte Aufbruchsstimmung, einiges entstand neu, einiges wurde abgerissen und erneuert. Der damalige Bürgermeister Hans Litterscheid legte den Grundstein für das Langenfelder Schwimmbad. Auch die ersten Telefonzellen wurden gebaut. Am Marktplatz entstand der lang gestreckte Flachbau, der heute diverse Einzelhandelsgeschäfte nebst Eiscafé beherbergt. Und in der „Kleinen Konditorei“ legte schon Karl-Heinz Sticherling, Großvater von Jörg Sticherling, feines Gebäck aufs Blech. Optische Eindrücke gibt es in unserer Bildergalerie.