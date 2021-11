Impfaktion in Langenfeld : Impfstraße im Schauplatz startet am Mittwoch

Impfstraße im Schauplatz startet am Mittwoch

Impfaktion in Langenfeld

Die Impfstelle des Kreises Mettmann in Langenfeld nimmt am kommenden Mittwoch ihren Betrieb auf, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Schauplatz (Stadthalle) an der Hauptstraße 129 können sich ab 1. Dezember von 10 bis 18 Uhr alle Impfwilligen den Pieks zur Immunisierung gegen Corona geben lassen. Dies gelte sowohl für die Erst- oder Zweitimpfung, als auch für die dritte, sogenannte Booster-Impfung, wenn die vollständige Immunisierung mindestens sechs Monate zurückliegt (bei mit Johnson & Johnson Geimpften bereits vier Wochen nach der Impfung), heißt es. Geimpft werden Menschen ab zwölf Jahren (bis zum einschließlich 15. Lebensjahr mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten). Zur Verwendung kommen dort die Impfstoffe von Biontech und Moderna nach tagesaktueller Verfügbarkeit. Eine Auswahl des Impfstoffes sei nicht möglich, teilt die Stadt mit.