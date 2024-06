Langenfeld Schützen-Brauchtum Schützen Immigrath feiern 100-Jähriges

Den Sonntag, 16. Juni, läuten die Schützen um 11.15 Uhr mit der Gemeindemesse in der St. Josef Kirche ein. Anschließend wird für alle Opfer von Kriegen und Gewalt ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt. Ein Platzkonzert um 16.30 Uhr am Ankerplatz soll dann die Besucher auf einen weiteren Festhöhepunkt einstimmen. Der große Festzug setzt sich dann von der Fußgängerzone aus in Gang, um über den Marktplatz und die Hauptstraße in Richtung Hitdorfer Straße zum Carl-Becker-Saal zu ziehen. Die Parade nehmen die Majestäten auf der Hitdorfer Straße ab. Am Sonntagabend, 21 Uhr, spielen in der Außenanlage des Carl-Becker-Saals gleich zwei Bundesmusikzüge aus Meerbusch-Büderich und die Werkskapelle Böhler aus Düsseldorf einen großen Zapfenstreich.