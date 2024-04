Schützenfeste 2024 in Langenfeld Immigrather Bruderschaft wird 100

150 bis 180 Mitglieder hatte die Bruderschaft in guten Jahren. Es war eine Gemeinschaft entstanden, die sich durch viele Aktivitäten im kirchlichen und sozialen Bereich in das Leben der Pfarre integrierte, heißt es in der Festschrift. Der damalige Vorstand wirkte aktiv an der Gründung der „Erzbruderschaft zum heiligen Sebastianus“ mit, der Vorläuferin des heutigen Bundes der Historischen Schützenbruderschaften. In den Jahren des „Dritten Reiches“ ruhten dei Aktivitäten bei den Bruderschaftsschützen per staatlicher Verfügung. 1945 starten die Schützen wieder und ab 1949 zeigt auch die Chronik wieder ein geregeltes Vereinsleben auf.