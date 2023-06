Langenfeld Freizeit Neue Bowlingbahnen im Sportcentrum

Kliemt freut dabei nicht nur, dass er künftig neue attraktive Bowlingbahnen mit einem hochmodernen Lichtkonzept anbietet, bei dem er per Tablet aus einem 99-Farbspiel-Programm auswählen kann. Viele Materialien der alten Bahnen konnten recycelt werden und im Sinne der Nachhaltigkeit zum Teil auch für die neue Anlage wieder verwertet werden. „Die alten Bahnen aus Massivholz konnten wir beispielsweise als Unterholz für die neuen nutzen. Die alten Teppichplatten werden nun im unterirdischen Rücklauf der Kugeln verwendet.“ Sogar die alten Lampen haben eine neue Verwendung im Maschinenraum der Anlage gefunden. Die alten Kegelbahntische und -maschinen wiederum, berichtet Kliemt, werden nun im Ahrtal eingesetzt, wo die Menschen noch immer mit dem Wiederaufbau nach der verheerenden Flut 2021 zu kämpfen haben. Neu sind indessen die Sitzgelegenheiten im Lounge-Stil, gemütliche Dreier-, Einzelsofas und Sitzhocker. Auch das Personal muss aufgestockt werden, erklärt der Betreiber. Da mit der neuen Bowlingbahn auch die Öffnungszeiten erweitert werden. Statt samstags und sonntags schon um 19 Uhr die Schotten dicht zu machen, wird das Sportcentrum demnächst an den Wochenenden bis 23 Uhr geöffnet sein. Für den Betrieb der Bowlingbahn sind Mitarbeiter vorhanden, neues Personal wird für den Bistro-Bereich benötigt. Die neue Technik samt Scoring-System und Spielmodi soll bereits in wenigen Wochen, Ende Juni, bei einem Soft-Opening getestet werden, ehe die große Eröffnung gefeiert wird. Kliemt ist überzeugt, dass die neuen Bahnen sehr gut ankommen werden. Neben Kindergeburtstagen und Firmenevents, für die die Bahnen täglich bis 18 Uhr gemietet werden können, plant Kliemt auch eigene Veranstaltungen, wie etwa Bowling-Disco an den Wochenenden.