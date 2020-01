Stadtgespräch : Im Sozialladen stehen Kunden bis zu drei Stunden an

Langenfeld „Die Tüte“ des Langenfelder SkF lebt vom Ehrenamt – und von Warenspenden, wie sie jetzt die Malteser sammelten.

Da ist so einiges zusammengekommen: Mehrere Kisten und Taschen, gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln sowie Non-Food-Artikeln, übergab Jasmin Ottow kürzlich an die Mitarbeiter des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF). Alles für „Die Tüte“, den Langenfelder SkF-Sozialladen an der Immigrather Straße 40. Jasmin Ottow gehört dem Malteser Hilfsdienst an, und der hatte mit seinem Café Malta, dem Besuchs- und Entlastungsdienst und weiteren Unterstützern für die „Tüte“ gesammelt.