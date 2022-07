Jugendkultur Langenfeld : Nacht der Jugendkultur startet im September

Während der Nacht der Jugendkultur ist vieles möglich, jeder kann etwas ausprobieren. Foto: Julia Reschucha

Langenfeld Im September wir es wieder ein buntes Programm von Jugendlichen für Jugendliche geben: Während der Nacht der Jugendkultur werden die Angebote vorgestellt.

() Am 24./25 September ist es wieder soweit: Dann startet die Aktion „nachtfrequenz22 – Nacht der Jugendkultur“ in über 100 Städten in NRW. Die Aktion, gefördert vom Land, will den Jugendlichen eine Bühne geben.

In den vergangenen Jahren, erstmals 2019, beteiligte sich das Langenfelder Jugendzentrum J@z an der Aktion. In Zusammenarbeit mit dem Team der AJA (Aufsuchende Jugendarbeit) legte in dem Treff an der Fröbelstraße ein DJ Musik auf. Außerdem zeigten Graffiti-Künstler den Teilnehmern eines offenen Workshops ihr Können mit der Spraydose. Fast 100 Städte und Gemeinden nehmen in diesem Jahr teil. Das Programm steht allerdings noch nicht fest. Ab Mitte August wollen die Organisatoren die einzelnen Angebote unter https://www.nachtfrequenz.de veröffentlichen.