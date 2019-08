Langenfeld : Beim Schauplatz wird’s jetzt schon jeck

„Stunk unplugged“ aus Köln macht das Stadthallen-Publikum am 6. September jeck auf die Session. Foto: SchauStall GmbH/Juergen Meudt

Langenfeld Das Herbstprogramm der Langenfelder Kulturmacher reicht von Kabarett über Kino bis zu Lesungen.

Die Ferien sind zu Ende. Die Kulturveranstalter starten mit Volldampf in die neue Spielzeit. Die Langenfelder Schauplatz GmbH hat ein abwechslungsreiches Programm aus Kabarett und Comedy, Klassik, Theater und Literatur sowie Filmen und Mitmach-Konzert zusammengestellt. Die Highlights:

Am Donnerstag, 5. September, ist das Studio Steinberg zu Gast. René Steinberg trifft im Schaustall am Winkelsweg 58 auf den Fernseh-Doc Esser. Dafür verlost die RP zweimal zwei Karten (siehe Infobox).

„Der Dennis“ sieht „voll reich“ aus. Er kommt am 26. Oktober. Foto: Schauplatz GmbH

Dann wird’s jeck. Zwei Monate vor dem offiziellen Sessionsstart kommt das Kölner Kabarett-Ensemble „Stunk unplugged“ mit „Stimmung bleibt“ (6. September) und sorgt dafür, dass die Lachmuskeln schon jetzt trainiert werden. Und das soll bekanntlich ja auch sehr gesund sein. Fans des Alternativkarnevals bedient auch Volker Weininger als „Der Sitzungspräsident“. Sein Kabarett-Solo startet am 21. September im Schaustall.

Volker Weininger übernimmt die Sitzungsleitung. Foto: Schauplatz gmbH

Die großen Namen wie Jürgen B. Hausmann sind bereits ausverkauft (an beiden Terminen) ebenso wie der Auftritt von Dieter Nuhr. Dafür gibt es bis Ende Oktober Alternativen für Liebhaber. Es wird lyrisch-literarisch mit der Schauspielerin Nina Hoger (6. Oktober). Sie liest Texte der Autorin Else Lasker-Schüler, die im isralischen Exil gestorben ist. Begleitet wird Hoger vom Ensemble Noisten am 6. Oktober in der Stadthalle.

Nina Hoger liest Texte zum 150. Geburtstag von Else Lasker-Schüler. Begleitet wird sie vom Ensemble Noisten. Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Jazzig wird es am 22. September. Dann gastiert das „Jean-Philippe Bordier Quartett“ im Foyer der Stadthalle. Der Gast aus Frankreich präsentiert zum Mottojahr der Stadt „Bonjour la France“ Jazz in der Tradition von Wes Montgomery über George Benson bis zu Rare-Grooves sowie einen frischen Mix aus Swing, Funk und Latin mit französischer Lebensfreude und Leichtigkeit. Außerdem musiziert die New Orleans Jazz-Band of Cologne am 13. Oktober.

Horst Evers war früher einfach älter. Wie, erklärt er am 11. September. Foto: Evers/HE

Rund um die Beatles gibt es den Film „Yesterday“ (12. September im Rex) sowie das Konzert mit „Meet the Beatles“, die ein Best of präsentieren (11. Oktober, Schaustall). Bekannt aus Funk und Fernsehen ist neben Doc Esser auch „Der Denis“. Er kommt mit dem Comedy-Programm „Ich seh voll reich aus“ am 26. Oktober in den Schauplatz.

Weitere Infors zum Programm gibt es unter www.schauplatz.de. Kulturfreunde, die einen Programmpunkt buchen wollen, sollten schnell sein, rät Katja Früh vom Schauplatz. Denn viele Veranstaltungen seien rasch ausverkauft.