Langenfeld Kyon: Batteriespeicher ist wichtig für Energiesicherheit

So richtig übergesprungen ist der Funke im Langenfelder Stadtrat noch nicht. Die Firma Kyon Solutions GmbH möchte in unmittelbarer Nähe des Umspannwerkes Opladen in Reusrath eine Großbatteriespeicheranlage bauen und betreiben. Obwohl ein Vertreter des Unternehmens einen eindringlichen Vortrag über den wichtigen Beitrag von Batteriespeichern für die Energiewende hielt, vertagte der Planungsausschuss die Entscheidung über eine nötige Bebauungsplanänderung erst einmal in den April.