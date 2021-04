Kostenpflichtiger Inhalt: Gesund essen : Im LVR-Hofladen gibt’s Biogemüse

Langenfeld Frisches Gemüse in Bioland-Qualität? In den Gärtnereien der Langenfelder LVR-Klinik pflanzen Patienten zusammen klassiche Gemüse- und Kräutersorten an. Die Produkte werden im Hofladen angeboten. Der ist in coronafreien Zeiten für jeden zugänglich.