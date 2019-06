Langenfeld : Ahornbäume müssen gefällt werden

Langenfeld Das Langforter Wäldchen ist von der Rußrindenkrankheit betroffen.

Ganz so gesund wie noch vor einigen Tagen verkündet, scheint denn der heimische Wald doch nicht zu sein. Gestern wurde in Langfort das Wäldchen am Weißenstein gegenüber von Gut Langfort gesperrt. Diesmal ist nicht der Eichenprozessionsspinner der Grund, sondern die Rußrindenkrankheit am Ahorn. Die Sporen des schwarzen Pilzes, der die Rinde befällt, sind gefährlich, sie können beim Menschen eine Entzündung der Lungenbläschen hervorrufen. „Wir haben uns zur Sperrung entschlossen, weil das Wäldchen sehr frequentiert ist“, sagt Karl Zimmermann vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. „Nicht alle Städte, die mit dem Schädling zu tun haben, verfahren so“, ergänzt er.