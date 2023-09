Jugendzentrum Langenfeld Kickboxen für mehr Zivilcourage

Langenfeld · Psychischer Stress, schwierige Durchsetzung von Regeln, Hausverbot für Drogendealer – im Langenfelder Juze, vormals J@Z, an der Fröbelstraße spiegeln sich die heutigen Probleme von und im Umgang mit Jugendlichen. Die Einrichtung hält mit vielseitigen Angeboten dagegen, so auch in den Herbstferien.

18.09.2023, 13:21 Uhr

Im Jugendzentrum wird viel Wert auf Mitbestimmung gelegt. So haben es die Besucher jetzt auf „Juze“ getauft. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Teilhabe hat im Jugendzentrum Langenfeld einen hohen Stellenwert. Gerade, weil es sich bei den Besuchern hauptsächlich um marginalisierte Jugendliche handelt, aus „schwierigen familiären und sozialen Verhältnissen“ und nicht in übliche Vereinsstrukturen eingebunden, heißt es im Jahresbericht. „Gut 80 Prozent haben einen Migrationshintergrund“, schätzt Teamleiter Fabian Pausch auf eine Nachfrage im Jugendhilfeausschuss. Ein Stück Selbstwirksamkeit haben die Jugendlichen kürzlich mit ihrer Entscheidung erlebt, das Jugendzentrum von J@Z in Juze umzubenennen. Dazu wurde auch gleich ein neues Logo entwickelt.