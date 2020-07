Führung am Freitag : Hier zeigt sich Langenfelds Geschichte

Filmprojektor Ernemann I (ca 1915); ein Projektor dieses Typs stand 1920 im Langenfelder Gemeindekino. Auf dem Bildschirm sind Ausschnitte bekannter Kinofilme zu sehen (hier: Uschi Glas in „Zur Sache, Schätzchen“). Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Am Freitag führt Dr. Hella-Sabrina Lange durch die Dauerausstellung im Freiherr-vom-Stein-Haus, die Besucher auch eigenständig erkunden können.

Wo befand sich eigentlich der erste Bahnhof auf Langenfelder Stadtgebiet? Wie viel kostete im November 1923 eine Kinokarte? Und wann wurde der Kirchturm St. Martin in Richrath erbaut? Antworten auf solche Fragen bekommen an diesem Freitag Teilnehmer einer etwa halbstündigen Führung durch die stadtgeschichtliche Dauerausstellung des Stadtmuseums (siehe Infobox). Dessen Leiterin Dr. Hella-Sabrina Lange wird nach eigenen Angaben die Zeit nach Langenfelds Stadtgründung 1948 ebenso beleuchten wie die gesamte Siedlungsgeschichte. „Die lässt sich durch Bodenfunde aus dem 4. Jahrhundert und früher belegen.“ Objekte aus der Ur- und Frühgeschichte geben einen Einblick in die Besiedlung der gesamten Region.

Beim Abnehmen der alten Telefonhörer nach dem Klingeln berichten Zeitzeugen über Pogromnacht, Wenzelnberg-Massaker und andere Erlebnisse der NS-Zeit in Langenfeld. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Corona-bedingt ist nach Angaben von Museumssprecherin Eva Struckmeier eine Anmeldung vorab unbedingt erforderlich und die Teilnehmerzahl begrenzt. „Es ist aber zu den Öffnungszeiten jederzeit möglich, diese im ersten Stock des Freiherr-vom-Stein-Hauses gelegene Dauerausstellung auf eigene Faust zu besichtigen.“ Wie bei der noch bis zum 11. Oktober im Erdgeschoss zu sehenden Kunstausstellung gelte Maskenpflicht und sei immer hinreichend Abstand von anderen Besuchern zu wahren.

Langenfelds historische Bedeutung als Postkutschen-Station setzen diese Schaustücke in Szene. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Info Museumsleiterin führt – Anmeldung muss sein Was Führung durch die stadtgeschichtliche Dauerausstellung im Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83; am Freitag, 31. Juli, 10 Uhr. Gebühr: 2,50 Euro. Wie Museumsleiterin Dr. Hella-Sabrina Lange führt. Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Tel. 02173 7944403 oder stadtmuseum@langenfeld.de.

Wer erstmals die stadtgeschichtliche Dauerschau besichtigt, dürfte leicht erschrecken. Gleich im ersten Raum blickt einem ein gruseliger Totenschädel entgegen, der von einem 47 Zentimeter langen Eisennagel durchbohrt ist. Es handelt sich um eine detailgetreue Nachbildung des genau so schaurig 1964 auf einer Langenfelder Baustelle entdeckten und im Bonner Landesmuseum verwahrten Schädels einer wohl im 17. Jahrhundert hingerichteten Frau. „Wer sie war, was sie getan hat und wann genau sie getötet wurde, wissen wir nicht“, sagt Museumschefin Lange. Moderne „Video-Holohead-Technik“ gibt der bei ihrem Tod etwa 30-jährigen Unbekannten ein lebendiges Gesicht. Sobald der Besucher sich ihr nähert, öffnet die Frau die Augen und beginnt zu erzählen: „Es mag anno 1700 gewesen sein...“ Dabei schildert sie drei mögliche Versionen ihres Schicksals. „Eine Mischung aus Fakten und Fiktion“, sagt Lange.

Nicht nur im Schädelkabinett setzt das Stadtmuseum auf moderne Technik. Unter dem Motto „Am Anfang war der Weg“ führt die Schau von der durch Langenfelder Ausgrabungsfunde dokumentierten Ur- und Frühgeschichte bis zum modernen Langenfeld. Entsprechend der lokalgeschichtlichen Bedeutung liegen die Schwerpunkte auf der Postgeschichte, auf Kirchen, Industrialisierung, Krankenhäusern, Kino, Hallenbad und den beiden Weltkriegen samt NS-Diktatur. Bei insgesamt 180 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist der Platz beschränkt. „Deswegen bieten wir viele Informationen in elektronischer Form an“, sagt Lange.

In allen vier Räumen können Besucher auf Computerterminals detaillierte Erklärungen und Filme abrufen. An einem größeren Bildschirm können sie Karten aus verschiedenen Epochen ansehen oder auch über einen Guckkasten mit animierten Videoszenen ins einstige Hallenbad eintauchen. Auf einem Monitor mit einem so genannten Stadtmorphing erlebt der Betrachter in virtuellen Rundgängen, wie sich Marktplatz, Berliner Platz und die Richrather Ortsmitte im Laufe der Zeit verwandelt haben.

Wenige Schritte weiter steht folgende Warnung deutlich auf einem Emailleschild: „Vorsicht bei Gesprächen! Feind hört mit!“ Doch der Besucher darf unbesorgt zum Hörer des aus den 1930er Jahren stammenden Wandtelefons greifen. An sein Ohr gelangen eindringliche Schilderungen von Langenfelder Zeitzeugen über Erlebnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus – etwa der Massenerschießung am Wenzelnberg. Diese von Profisprechern gelesenen Texte werden durch historische Telefonapparate in Szene gesetzt.

Die mit Urzeit- und Römerfunden oder etwa dem Modell einer Postkutsche bestückten Vitrinen werden auf vielerlei Art inszeniert. So schlammig und lehmig wie auf dem Podest am Eingang war der Boden zu Zeiten der ältesten Vorfahren der Langenfelder: Zwischen künstlichen Pflanzen, echtem Moos und weiß gestrichenen Baumstämmen stellen zwei schwarz-weiße Figurinen Zeitgenossen des Neandertalers dar. Natur wird angedeutet, nicht realistisch dargestellt.