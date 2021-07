Kunst im Café : Im Café New York wird es bunt

Kunst von Christoph Henkler ist ab sofort im Café New York zu sehen. Foto: Café new York/Café New York

(og) Nach Blumenpyramiden und Lampions, die die city schmücken, hat sich das Café New York an der Hauptstraße 125 in Langenfeld entschlossen, Gaumenfreude und Kunstgenuss zu vereinen und etwas bunter zu gestalten. Jetzt sind im Gastraum Werke des Künstlers ArtGekkoo zu sehen. Hinter dem Künstlernamen ArtGekkoo verbirgt sich Christoph Henkler, Jahrgang 1970. Er ist ein in Langenfeld ansässiger international agierender Künstler. Sein individueller, abstrakter Kunststil fällt besonders durch seine kräftigen bunten Farben ins Auge. Sein Leitsatz ist: „Ich möchte mit meinen Bildern meine positive Lebenseinstellung auf andere Menschen übertragen“.