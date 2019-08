Langenfeld : „Il Pomodoro“ öffnet am Montag im Marktkarree

Jamal Sajadi, hier noch in der Markthalle, wird am Montag am neuen Standort im Marktkarree eröffnen. Foto: RP/Heike Schoog

Langenfeld Zweimal musste Jamal Sajadi die Neueröffnung verschieben. Ab 11.30 Uhr will er seine Gäste wieder bewirten.

Die Terrasse gleich gegenüber der St.-Josef-Kirche ist schon eingerichtet, Sonnenschirme sind aufgestellt. Massivholzbänke und -tische stehen. Die Stühle davor sind noch angekettet. Seit Mitte Mai arbeitet Jamal Sajadi an seinem neuen Ladenlokal. „Ich habe bei Null angefangen“, sagt er. Denn zuvor war Adidas an dieser Stelle. Sämtliche für Gastronomie vorgeschriebenen Einrichtungen hat Sajadi, der zuvor in der Markthalle das „Il Pomodoro“ betrieben hat, einbauen lassen. „Das hat länger gedauert, als erwartet“, sagt er. Und viel konnte er aus der Markthalle nicht übernehmen. Besonders bei der Elektrik habe es Verzögerungen gegeben, sagt er. Jetzt ist nicht nur die Terrasse mit 45 Plätzen, sondern auch das Lokal selbst fertig.

Die Decken hat er offen gelassen. Industrielampen hängen von dort herunter. Die Lüftung ist als metallisch glänzender Schlauch sichtbar. Das Design ist klar, gerade und offen. Die Fensterfront mit Blick auf Fußgängerzone und Kirche will er erst am Montagmorgen öffnen. Sie wird dem Lokal Transparenz geben. Wie schon in der Markthalle ist die Küche einsehbar. Eine Theke ergänzt das Ensemble, das von der Kombination aus Holz und Metall lebt.

An der mediterranen Küche will er nicht viel ändern. „Es wird eine größere Auswahl an Fleischgerichten geben“, sagt er. Denn anders als in der Markthalle kann er nun auch in den Abend hinein öffnen, werktags bis 22, an den Wochenenden bis 23 Uhr. Die Mittagskarte bleibt. Die gibt es bis 15 Uhr. Dann ist Pause bevor das „Il Pomodoro“ um 18 Uhr wieder öffnet. Seine Stammgäste warten schon auf die Wiedereröffnung, fragen: „Wann?“. Am Montag, ganz sicher, verspricht Sajadi.