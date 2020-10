Verkehr in Langenfeld : Ideen fürs Mobilitätskonzept bis zum 15. November melden

Verkehr in Langenfeld

Wer hat noch Ideen fürs Mobilitätskonzept in Langenfeld? Foto: Stadtverwaltung Langenfeld/Stadt Langenfeld

Langenfeld Das kommunale Mobilitätskonzept für Langenfeld geht nach den Worten von Stadtsprecher Andreas Voss mit der aktuell laufenden Bürgerbeteiligung „auf die Zielgerade“. Der seit Anfang Oktober freigeschaltete Ideenmelder werde indes noch einmal bis zum 15. November verlängert.

„Uns haben schon zahlreiche Beiträge von Langenfelder Bürgern erreicht“, sagt die städtische Verkehrsplanerin Sabine Janclas. „Darunter sind wirklich interessanten und gut überlegte Vorschläge.“ Viele davon seien über besagten Ideenmelder eingegangen, aber auch Zuschriften via Postbrief oder E-Mail haben laut Janclas das Rathaus erreicht. „Egal auf welchem Weg: Alle Ideen und Anregungen werden von uns ausgewertet. In der aktuellen Pandemielage wollen wir keine unnötigen Grenzen setzen.“ Wer den Online-Ideenmelder nicht nutzen kann oder möchte, könne auch weiter einfach einen Brief oder eine E-Mail schreiben.