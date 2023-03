Anlaufstelle für Senioren in Langenfeld Am Ankerplatz öffnet der zehnte i-Punkt

Heike Heise, Engagementförderin der katholischen Kirche St. Josef und Martin, freut sich: „Mit der Zusammenlegung des i-Punktes und des Lotsenpunktes können wir eine zentrale Anlaufstelle in der Innenstadt für Menschen in allen Lebenslagen anbieten. Das Team aus aktuell fünf geschulten Ehrenamtlichen freut sich auf die neuen Aufgaben und über Besucherinnen und Besucher zu den Öffnungszeiten an den Markttagen. Selbstverständlich finden die Gespräche in einem geschlossenen Bereich statt, sind vertraulich, unverbindlich und kostenlos.“