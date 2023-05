Umleitung in Langenfeld Hydrauliköl auf der Theodor-Heuss-Straße

(og) Wer am Mittwochmorgen, ab kurz vor acht Uhr, in die Langenfelder Innenstadt wollte, musste eine Umleitung in Kauf nehmen. Auf der Theodor-Heuss-Straße ist Hydrauliköl ausgelaufen. Der Bereich Theodor-Heuss-Straße, Turner- und Kurt-Schumacher-Straße ist zum Teil abgesperrt. Die Polizei lenkt den Verkehr um. Wie lange es dauern wird, bis die Ölspur beseitigt ist, konnten Stadt und Feuerwehr noch nicht genau sagen. Zur Stunde dauern die Reinigungsarbeiten durch eine beauftragte Fachfirma auf der Turnerstraße und auf der Theodor-Heuss-Straße an. Da es sich um Hydrauliköl aus einem Mähfahrzeug handelt, gestaltet sich die Beseitigung nach Angaben der Fachfirma umfangreicher, als es bei Motorölspuren der Fall ist. Die Einsatzkräfte haben die Zufahrt zur Turnerstraße beidseitig (Auf dem Sändchen und Theodor-Heuss-Straße) gesperrt. Lediglich die aus den Parkhäusern und Parkgaragen ausfahrenden Fahrzeuge können die Sperrung in Richtung Sändchen passieren. Die Theodor-Heuss-Straße ist in Fahrtrichtung Solingen zwischen den Kreuzungen Auf dem Sändchen/Jahnstraße und Solinger Straße/Richrather Straße gesperrt. In Fahrtrichtung Berghausen ist die Durchfahrt in genanntem Bereich möglich. Der Busverkehr ist nicht eingeschränkt. Die Sperrungen werden sich noch in die Mittagszeit hineinziehen, so die Stadt.