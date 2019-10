Einkaufen : Wenn’s regnet, trägt die Pudeldame Mantel

Lou im Regencape: Sie soll ja nicht frieren wie ein Hund, findet ihr Frauchen. Foto: RP/Isabel Klaas

Langenfeld Bei einigen Hunden reicht das Fell bei Regen und Kälte nicht. Für sie gibt es eine Riesen-Auswahl an Bekleidung.

Wenn es regnet, trägt Josy schwarzes sportliches Nylon mit schicken Schnallen und Riegeln. Wenn es kalt wird, steckt Frauchen den vier Jahre alten Whippet in gediegenen ockerfarbenen Wolltweed. Wer als Hund auf sich hält, tut es heutzutage an kühlen und regnerischen Tagen den Menschen gleich und zieht einen Mantel an. Auch Pudeldame Lou aus Langenfeld hat vier Exemplare. „Sie hat kein Unterfell“, sagt Frauchen Ursula Stolzenburg. Die Mäntel sind gegen Kälte und vor allem gegen Regen. „Da hat sie zwei – wenn einer mal nass ist. Denn Lou ist ganz schwer trocken zu bekommen“, sagt Stolzenburg. Gerne wechselt Frauchen auch mal die Mantelfarbe: „Nicht jeden Tag gefällt mir Rot.“

Nicht nur geschützt, sondern auch schick soll der Vierbeiner sein – das ist auch die Erfahrung, die man bei „Fressnapf“ an der Schneiderstraße in Langenfeld macht. So langsam füllen sich die Auslagen mit modischer Kleidung für Mops und Dobermann, Chihuahua, Windhund und Bulldogge. „Für kleine Hunderassen werden Mäntel oft als modisches Accessoire gekauft“, sagt eine Verkäuferin. „Es gibt aber auch viele Züchtungen mit dünnem Fell und kurzen Beinen. Die brauchen einfach etwas, damit sie nicht frieren.“

Info Maßgeschneidertes aus dem Netz Was Für Greyhounds, Galgos und Whippets mit ihrem wirklich dünnen Haarkleid und besonderem Körperbau hält auch das Internet eine Riesenpalette an maßgeschneiderten Produkten in Fleece, Teddy, regendicht beschichtet und sehr elegant bereit. Wo Zum Beispiel unter windhundmaentel.de oder facebook.com/sorglos.sorglos Wie Die Hunde werden teils nach Anleitung ausgemessen, um die passende Größe zu erhalten.

Bei der üppigen Auswahl – vier Hersteller und über ein Dutzend unterschiedliche Modelle – muss sie schmunzeln: „Da gibt es ja fast mehr als für Menschen.“ Die Auswahl reicht von Strick im Zopf- oder Norwegenmuster über Funktionsmäntel in Neon-Farben bis zu aufwändigen Modellen mit und ohne Pelzbesatz in Rot, Hellblau, Schwarz, farbig abgesetzt oder gesteppt, mit Rolli oder gar Kapuze, mit Klett- oder Reißverschluss. Und sogar mit Beinchen. Die Preise liegen je nach Größe von 13 Euro bis nahe 100 Euro. „Die Mäntel halten ja auch viele Jahre“, sagt die Verkäuferin angesichts des schicken hellblauen Funktionsmantels mit praktischen Klettverschlüssen und Schließen für einen größeren Hund für 77 Euro. „Wir haben für jede Hundefigur das Passende“, sagt die Expertin.

Nicht jeder Vierbeiner freut sich übrigens über Bekleidung. Lou macht auf Drama. Wenn der Mantel droht, zittert sie wie Espenlaub oder duckt sich weg. „Wenn sie ihn an hat, spielt sie gerne verrückt“, sagt Frauchen. Whippet Charly dagegen schlüpft wedelnd in das wärmende Filzmäntelchen, das dem alten Herrn mit lichter werdendem Fell offensichtlich angenehm ist. Und tierärztlich „verordnet“.

Bei „Zookauf“ an der Hausinger Straße läuft die Nachfrage nach Hundemänteln langsam an. Der Vielfalt in den hiesigen Tierläden sind ebenso wenig Grenzen gesetzt wie der Auswahl an modischen Wintermänteln für Frauchen. Sogar als Hoodie beispielsweise in Nordicgrau oder als gefütterter Overall mit Beinchen für den Winterurlaub ist die Tierbekleidung zu haben.