Hundebestandsaufnahme in Langenfeld Hundehalter sollen sich schnell bei der Stadt melden

Leider musste die Verwaltung feststellen, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung ihrer Vierbeiner nachkommen. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit hat die Stadt daher beschlossen, in Kürze eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Dazu werden alle Haushalte in Langenfeld ab dem 21. August für circa drei Monate durch Mitarbeiter einer beauftragten Firma aufgesucht. Diese sind wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs. Die Firma Springer Kommunale Dienste wird den vorhandenen Hundebestand feststellen. Die Mitarbeiter können sich entsprechend ausweisen. Zur Durchführung dieses Auftrages werden die Wohnungen und Häuser nicht betreten und keine Steuern oder Gebühren vor Ort erhoben. Werden nicht gemeldete Hunde festgestellt, haben die betroffenen Hundehalter mit einer rückwirkenden Steuerfestsetzung sowie einem zusätzlichen Bußgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro zu rechnen.