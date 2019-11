Langenfeld Unfall : Hund reißt Radler zu Boden

Der Radfahrer musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Langenfeld (og) Schwer verletzt hat sich am Samstag gegen 10.15 Uhr ein 68 Jahre alter Radfahrer, der seinen Hund an der Leine hatte. Wie die Polizei mitteilt, war der 68-jährige Langenfelder auf dem Radweg Theodor-Heuss-Straße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs.