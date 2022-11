Ehrungen : Hubertus-Schützen feierten Patronatsfest

Ehrungen für besonders verdiente Schützenbrüder und dazu gleich noch fünf neue Schützenschwestern: Genug Anlass für eine Feier in der Hubertushalle.

Am Samstag feierte die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Mehlbruch-Gieslenberg gemeinsam mit Gästen aus der Gemeinde und Abordnungen befreundeter Schützenbruderschaften in der Hubertushalle ihr höchstes Fest im Jahr: Das Patronatsfest.

Nach der Heiligen Messe zu Ehren ihres Patrons in St. Gerhard ging es weiter zum traditionellen Bratwurstessen in die benachbarte Hubertushalle, ehe es dann beinahe zu einem Novum in der langen Geschichte der Bruderschaft kam: Denn gleich fünf Schützinnen aus der Jugend tauschten an diesem Abend ihr grünes Halstuch gegen den grünen Schützenrock und traten von den Jung- zu den Altschützen über.