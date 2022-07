Lesung in der Stadtbücherei : Horst Eckert liest aus „Das Jahr der Gier“

Langenfeld Zur musikalisch untermalten Lesung lädt die Stadtbibliothek Langenfeld ein. Der Düsseldorfer Horst Eckert präsentiert seinen neuen Roman.

Musikalisch mörderisch geht es in der Stadtbibliothek zu, wenn Horst Eckert sein neues Buch „Das Jahr der Gier“ in der Stadtbibliothek vorstellt. Musikalisch begleitet wird er von Klaus Eckert am Flügel und Andreas Missel am Cello. Seine Geschichte handelt vom britischen Journalist Oscar Ravani, der in Düsseldorf auf der Straße mit dem Messer angegriffen wird. War es ein rassistisch motiviertes Attentat? Kriminalrätin Melia Adan und Hauptkommissar Vincent Veih wollen die Aussagen noch einmal überprüfen. Doch ein Zeuge ist plötzlich unauffindbar. Ravani selbst schweigt. Mit seinen Recherchen zu einem großen Finanzdienstleister könnte er sich Feinde gemacht haben. Die Firma gilt als deutsches Vorzeigeunternehmen mit engen Kontakten zur Politik. Mit seinem Roman präsentiert der Autor einen Politthriller voller aktueller Bezüge. Im Hintergrund des Falls steht die Wirecard-Affäre, der größte Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte, und ihre Verflechtung mit der Politik. Die Lesung am Dienstag, 23. August, beginnt um 20 Uhr im Flügelsaal des Kulturzentrums, Hauptstraße 133, neben der Stadtbibliothek. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse. Es wird um Anmeldung unter Telefon 02173 794 4242 oder per E-Mail an: stadtbibliothek@langenfeld.de gebeten.