Verkehrsunfälle : Hoher Schaden bei zwei Autounfällen – niemand verletzt

Langenfeld Bei zwei Verkehrsunfällen am Freitag ist nach Polizeiangaben jeweils hoher Schaden entstanden, aber niemand verletzt worden.

Gegen 23.50 Uhr war eine 52 Jahre alte Leverkusenerin mit ihrem Jaguar auf der Opladener Straße stadtauswärts gefahren. Kurz nach der Kreuzung Steinstraße übersah sie laut Polizeibericht bei leichtem Nieselregen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Bus. Sie fuhr ungebremst auf. An dem Jaguar entstand Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro, am VW-Bus von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten Alkoholgeruch im Atem der 52-Jährigen fest. Ihren Führerschein ist sie nach einer Blutprobe los. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.