Kunden sind oft Rückkehrer Hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien in Langenfeld

Bei den Kunden handele es sich häufig um „Rückkehrer“: Langenfelder, die das Großstadtleben ausprobiert haben und jetzt für ihre Kinder einen ruhigen Platz zum Aufwachsen suchten. Im vergangenen Jahr gelangten allerdings auch viele Objekte auf seinen Schreibtisch, die im Zuge einer Trennung oder Scheidung wieder verkauft werden mussten. „Verändert hat sich die Einstellung zu den eigenen vier Wänden: Früher hieß es: Ich gebe mein Haus erst auf, wenn ich auf der Bahre herausgetragen werde.“ Heute werde ein Haus entsprechend den Lebensumständen an- und wieder abgeschafft. Was allerdings den Generationswechsel in vielen Vierteln behindere, sei der Umstand, dass es für Senioren nicht genügend Wohnungen mit Betreuungsangeboten gebe. Sehr gefragt seien in Langenfeld Immobilien im Komponistenviertel und an der Eichenfeldstraße. „Die Langenfelder gehen gerne in ihr Städtchen und zwar zu Fuß“, so Oechler. „Hier wird ja auch viel gefeiert.“