Einzelhandel in Langenfeld Hohe Fluktuation in den Citylagen

In Bewegung ist die Schoppengasse zweifelsohne. Schon in der nächsten Woche wird Kerstin Koch am Marktplatz 20 ihr „Ankerhus“ eröffnen. Statt günstiger Schuhe und Dameoberbekleidung von „Viva la moda“ herrscht auf den 65 Quadratmetern bald nordische Gemütlichkeit. Skandinavische Accessoires und mit Kreidefarbe bemalte Möbel sollen die Kunden in die Welt von Pippi Langstrumpf entführen. Kerstin Koch, die zurzeit noch mit großem Eifer an der Innenausstattung arbeitet, ist von der Solinger Straße ins Zentrum gerückt. „Ich war dort zu versteckt in zweiter Reihe und bin nun froh, mein Angebot zentral zu präsentieren“, sagt sie mit Vorfreude. Mit den Geschäftsleuten aus der Nachbarschaft will sie kooperieren. Ins Gehege komme man sich nicht, sagt sie.