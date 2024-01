Verkehr in Langenfeld Hohe Auslastung bei Taxiunternehmen und Fahrdiensten

Wer aktuell in Langenfeld und Monheim von A nach B kommen möchte, hat es nicht leicht: Auf das Schneechaos in der vergangenen Woche und diverse Autobahnsperrungen, folgt nun auch noch ein insgesamt sechs Tage andauernder Bahnstreik. Statt mit dem eigenen Wagen unterwegs zu sein, greifen deshalb viele Menschen auf Alternativen zurück, um irgendwie an ihr Ziel zu kommen. Taxiunternehmen und andere Fahrdienst-Angebote melden deshalb derzeit eine hohe Auslastung – Und können diese zum Teil gar nicht bewältigen.