LVR-Klinik Langenfeld Auszeichnung für Holger Höhmann

(og) Die SPD-Fraktion der Landschaftsversammlung Rheinland vergibt den Caspar Kuhlenkampff-Preis. Dieser geht an Holger Höhmann, derzeit kommissarischer Kaufmännischer Direktor und Vorstandsvorsitzender der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Das Preisgeld in Höhe von 2000 spendet Holger Höhmann an den LVR-Förderverein Langenfeld, wo die Summe für die Unterstützung der Partnerklinik Lemberg, Ukraine genutzt werden soll. Höhmann war viele Jahre an der Langenfelder LVR-Klinik aktiv, zuletzt als Vorstandsvorsitzender. Er hat sich für den Erhalt und die Sanierung der Klinikkirche eingesetzt und auch Hilfstransporte von Langenfeld in die Ukraine organisiert. Der Namensgeber für den Preis – Caspar Kuhlenkampff – war in den 60er und 70er Jahren einer der führenden Psychiater, die sich im Rheinland und darüber hinaus für Verbesserung in der Psychiatrie verwandten, teilt der LVR mit.