Betreuungsgebühren Langenfeld Politik will Kita-Beiträge maßvoll erhöhen

(og) Wer viel verdient, soll entsprechend mehr für die Kinderbetreuung in Langenfeld bezahlen. Das haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses jetzt mehrheitlich beschlossen. Dabei soll die Obergrenze bei 138.000 Euro Jahreseinkommen pro Familie liegen. Aktuell liegt diese bei 108.000 Euro. Eine Betrachtung der Elternbeiträge hatte ergeben, dass der Anteil der Zahlenden, die in der Kategorie über 108.000 Euro liegen, in Langenfeld auffällig hoch ist. In der offenen Ganztagsschule liegt die Anzahl der Beitragspflichtigen über der höchsten Einkommensstufe bei 43,4 Prozent, bei den Kindertageseinrichtungen bei 37 Prozent und in der Kindertagespflege bei 40,5 Prozent. „Die Zahlen haben überrascht“, sagt CDU-Ratsherr Ingo Wenzel im Jugendhilfeausschuss. Der Wunsch der Verwaltung, nachzubessern, sei deshalb nachvollziehbar. In den Nachbarkommunen, so Wenzel weiter, endet die Tabelle jedoch meist bei 100.000 Euro. Deshalb sehe er keine Notwendigkeit, diese weiter hochzusetzen. Das sei nicht sachgerecht.