Langenfeld 50 Aussteller nehmen an Hochzeitsmesse „Best of wedding“ teil

Träume in Weiß, manchmal auch in Creme oder in Gold – das Spektrum der Kleider im Hochzeitshaus Struck ist nahezu grenzenlos. 1000 Modelle auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche an der Heinrich-Hertz-Straße 1 in Baumberg verleiten auch bereits Verheiratete zum Träumen. Am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, können sich ehewillige Paare bei der Hochzeitsmesse in der Richrather Schützenhalle einen Einblick in die neueste Kollektion 2024 verschaffen – sowohl für Frauen als auch Männer. Denn auch für den Bräutigam hält Struck in seinem Geschäft auf der ersten Etage 600 verschiedene Anzugmodelle für den festlichen Tag bereit.