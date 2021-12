Politik macht Druck beim Hochwasserschutz : Schutzkonzept dümpelt vor sich hin

Langenfeld Der Umsetzungsplan zum Hochwasserschutz überzeugt Politiker nicht. die Grünen fordern konkrete Ziele und ausreichend Geld für den Hochwasserschutz im Haushalt 2022.

In Bearbeitung seien die Informationsschreiben an Anlieger von Gewässern zum Rückbau baulicher Anlagen. Auch die Errichtung von Starkregenschutzpoldern an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und die Wasserstandüberwachung von Gewässern via Pegelsensorik bearbeite die Verwaltung. Die Umsetzung des Katastrophenüberlaufs am Richrather See ist noch für dieses Jahr geplant. Die Auftragsvergabe für den Bau eines Hebers und eines Gefahrenüberlaufs für Stichwege am Karpfenweg sei erfolgt.