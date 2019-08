Langenfeld : Historisches Senlis inspiriert – auch Regisseure

Info

Anreise Senlis ist etwa 450 Kilometer von Langenfeld entfernt. Mit dem Pkw führt die Route auf der Autobahn über Aachen, Lüttich, Namur, Mons, Valenciennes (Maut in Frankreich). Mit dem Schnellzug Thalys geht es von Köln aus in etwa dreieinhalb Stunden nach Paris (Gare du Nord) und von dort aus mit Vorortzügen und Umsteigen in Creil oder Chantilly in den Bus in weiteren anderthalb Stunden nach Senlis. Der Pariser Großflughafen Charles de Gaulle ist 25 Kilometer entfernt.

Aktuelles Tag des offenen Denkmals (21./22. September) und 2020 das alljährliche Musikfest „Fête de la Musique“ (immer 21. Juni).

Informationen www.ville-senlis.fr