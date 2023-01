Jecke Schützenhalle Richrath Hippie-Kostüm statt Smoking und Kleid

Natürlich fehle auch das Jugendtanzcorps Rheinsternchen nicht, das es bereits seit 1975 in Langenfeld gibt. Während die Eltern stolz am Bühnenrand ihre Beine werfenden hübschen Mädels bewunderten, klatschte das Publikum begeistert mit. Mindestens fünf Gardetänze beherrschen die jungen Tänzer, die meistens über viele Jahre im Corps trainieren. Auch sie waren glücklich, endlich wieder die Früchte eisernen Trainings vor realem Publikum präsentieren zu können. Und dann auch noch mit einer Premiere, nämlich dem gemeinsamen Auftritt mit dem Tanzcorps „Echte Fründe“ aus Köln. Ein Arrangement, das fast die Ausmaße der Bühne in der Richrather Schützenhall sprengte und gerade deshalb so mitreißend schön war.