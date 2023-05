Langenfeld-Gesicht Hiltrud Markett Ihr Leben ist die Bücherecke

Wer in die „Bücherecke“ von Hiltrud Markett an der Hauptstraße kommt, fühlt sich gleich wie in einem gemütlichen Wohnzimmer. Perserteppiche und ein alter, brauner Lesesessel geben dem Ladenlokal eine heimelige Atmosphäre. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Inhaberin fast rund um die Uhr im Geschäft anzutreffen ist. „Ich bin immer hier. Und ich war nie krank“, sagt die 60-Jährige. „Das hier ist nicht nur ein Laden, sondern eine Kommunikationszelle“, fügt sie hinzu.