Langenfelder empört : Hilfloser Mann – und keiner hilft

Langenfeld Der möglicherweise Erschöpfte soll etwa eine halbe Stunde am Markttag auf einem Stromkabel gelegen haben.

(gut) Ein hilfloser Mann soll etwa eine halbe Stunde neben der Langenfelder Stadthalle gelegen haben, ohne dass ihm von einem der zahlreichen Passanten geholfen wurde. Dies berichtet der Langenfelder Hartmut Breer. In einer Mail an die RP schilderte er am Donnerstag sein Erlebnis: „Mitten in Langenfeld an einem Markttag am Dienstag liegt ein junger Mann auf dem Rücken auf Blättern und einem Stromkabel links neben der Stadthalle – und alle laufen vorbei, ohne sich um diesen Zustand zu kümmern. Nach Nachfrage an einem Marktstand heißt es nur, der liegt schon zirka eine halbe Stunde dort.“ Breer ging darauf nach eigenem Bekunden auf den Mann zu, weil er an einem Stromschlag gedacht habe. „Es war gottseidank nicht so. Er war einfach nervlich und seelisch am Ende und hatte sich wohl hingelegt. Nach einem kurzen Gespräch konnte ich ihn zum Aufstehen bewegen, da ich diesen Zustand für nicht angebracht hielt.“