Langenfeld/Hilden Moorschnucken: Wege gesperrt für Spaziergänger

Ab dem Wochenende weidet die Moorschnuckenherde der Schäferei Eikermann für zwei Wochen in der Hildener Heide und betreibt Landschaftspflege, berichtet die Biologische Station Haus Bürgel. Sind die Heideflächen abgegrast, zieht die Herde weiter in die Ohligser Heide. Die Heideflächen rund um den Hildener Sandberg sind im Kreis Mettmann einzigartig, heißt es weiter. Die Schäfer ziehen vom Rhein aus durch die Gebiete der Bergischen Heideterrasse, Hildener Heide, Ohligser Heide und Further Moor. Die Herde besteht aus rund 500 Moorschnucken ‒ einer sehr kleinen, hornlosen Schafrasse ‒ und etwa 20 Ziegen. Sie wird von Hütehunden begleitet und übernachtet in einem Pferch. Weil es in den vergangenen Jahren insbesondere am Hildener Sandberg zu Konflikten mit frei laufenden Hunden gekommen ist, die Schafe gerissen und schwer verletzt haben, lassen die Untere Naturschutzbehörde des Kreises, die Biologische Station Haus Bürgel, Förster und das Regionalforstamt Bergisches Land zeitweise Wege während der Beweidung sperren.