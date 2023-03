Polizei sucht Zeugen in Langenfeld und Hilden Vier Katalysatoren in Langenfeld und Hilden gestohlen

In Langenfeld-Richrath schlugen der oder die Tatverdächtigen gleich zweimal zu. Am Montag entwendeten sie zwischen 14 und 17 Uhr den Katalysator eines Nissan Micra, der an der Winkelstraße auf Höhe der Hausnummer 56 abgestellt worden war. Ein weiterer Katalysator wurde am Montag zwischen 13 und 16 Uhr entwendet. Das betroffene Auto, eine Mercedes A-Klasse, hatte der Fahrer auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hildener Straße auf Höhe der Hausnummer 1 in der Nähe des dortigen Fußballplatzes, geparkt. In Immigrath entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen den Katalysator einer Mercedes E-Klasse. Die Fahrerin hatte am Montag im Zeitraum zwischen 12.30 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades an der Langforter Straße auf Höhe der Hausnummer 70 geparkt. Der entstandene Gesamtschaden durch alle vier Katalysatoren-Diebstähle liegt bei mehreren tausend Euro.