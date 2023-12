Krankenhausfusion Langenfeld/Hilden Klinik-Fusion noch nicht gesichert

Eigentlich waren alle Parteien im Rat bereit, die Fusion der beiden Krankenhäuser Langenfeld und Hilden mit etwa zwei Millionen Euro zu unterstützen. Doch der Dringlichkeitsbeschluss darf nicht gefasst werden, weil das Krankenhaus-Gestaltungs-Gesetz (KHGG) NRW sagt, dass es nicht zu den Aufgaben einer Kommune gehört. Jetzt hofft Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider auf den Kreis Mettmann. „Die Summen sind da. Aber es ergeben sich immer wieder neue Änderungen mit den vielen beteiligten Behörden“, so Schneider. „Jetzt müssen wir ausloten, wer was finanzieren darf“, so Schneider. Er ist jedoch zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird. Gegebenenfalls könne die Finanzierung über die Kreisumlage laufen. „Für mich ist der wesentliche Schritt, dass die GFO ,Ja‘ gesagt hat, zu der Fusion.“