Autoreifen verlieren Luft : Trümmerteile auf der Autobahn

Langenfeld Vier Fahrzeuge verunglücken heute Morgen auf der leeren Autobahn 3 kurz hinter dem Autobahndreieck Hilden in Fahrtrichtung Köln.

) Trümmerteile auf der A3 führen heute Morgen zu einem Unfall auf der A3. Kurz hinter der Abfahrt Hilden in Fahrtrichtung Langenfeld fahren gegen 8.40 Uhr vier Fahrzeuge vermutlich über Trümmerteile auf der rechten Fahrspur. In allen Fällen verlieren dabei vor allem die Vorderreifen die Luft. Während drei der Fahrer ihre Wagen auf den Standstreifen lenken können, prallt ein Auto in die Betonleitplanken. „Es gab keine Verletzten“ sagt um 9.20 Uhr ein Sprecher der Autobahnpolizei Hilden. „Wir haben die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduziert und suchen nun auch mit Motorrädern der Polizei Mettmann nach der genauen Ursache.“